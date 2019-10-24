Москва, , 04:50 — REGNUM Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, признался, что критически относится к политике Москвы и чувствует себя в ловушке. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому телеведущему Джо Рогану, опубликованном 23 октября на его YouTube-канале.

«Я давно выступал с критикой правительства и президента России, я критиковал российские законы о слежке. Это не делает мою жизнь проще в стране, которую я не выбирал и где я оказался в ловушке», — сказал Сноуден.

По словам экс-сотрудника спецслужб, первоначально он направлялся в Латинскую Америку, однако власти Соединённых Штатов аннулировали его паспорт, и он «оказался заблокирован в России».

«Трудно находиться в оппозиции к политике правительств одновременно и США, и России. Это не доставляет удовольствия, но я чувствую, что это необходимо», — добавил Сноуден.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов, проливших свет на масштабы слежки, которую ведут Агентство национальной безопасности США и его британский аналог — Центр правительственной связи. Публикация этих материалов вызвала международный скандал.

Сноуден успел покинуть Соединённые Штаты и через Гонконг добрался до Москвы. В России ему были предоставлены временное убежище и вид на жительство. На родине Сноудену инкриминируется нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждой из которых ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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