Якутск, , 04:37 — REGNUM В парламенте Якутии 23 октября началась работа десятого пленарного заседания Государственного Собрания Якутии. Депутаты будут работать два дня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего в повестке пленарного заседания 31 вопрос, из них — 30 законопроектов и постановлений Госсобрания республиканского уровня.

Отдельным вопросом будут рассмотрены 12 проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений.

В числе первых вопросов, народные депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон «О наградах Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)».

Инициатором законопроекта является спикер парламента Пётр Гоголева. Депутат разработал предложения по устранению внутренних противоречий статьи 1 закона с его отдельными приложениями.

В частности, в статье 1 установлено, что награды Госсобрания являются высшей формой поощрения парламентом граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства.

«В Положении о Почётной грамоте Госсобрания содержится норма о награждении грамотой только граждан Российской Федерации. В другом приложении — Положении о Почётной грамоте постоянного комитета, комиссии Ил Тумэна — говорится, что субъектами награждения являются граждане РФ и иностранные граждане, а лица без гражданства не указаны. Это противоречит статье 1 самого закона о наградах якутского парламента», — пояснил Пётр Гоголев.

Народные депутаты поддержали инициативу и приняли законопроект в первом чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госсобрания Якутии приняли поправки в бюджет-2019.