Сантьяго, , 03:44 — REGNUM Работники крупнейшей в мире медной компании Codelco в Чили прекратили забастовку после достижения договоренностей между профсоюзом и правительством страны, сообщает агентство Reuters.

Профсоюз работников медной промышленности Чили принял решение остановить забастовку и вернуться к работе.

«После того, как правительство согласилось с нашими требованиями, мы решили заявить о прекращении забастовки. Нам нужно вернуться к нормальной жизни в стране», — заявил лидер профсоюза Хуан Олгуин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября рабтники медной промышленности объявили об общенациональной двухдневной забастовке. В официальном Twitter Профсоюза работников медной промышленности Чили были опубликованы фотографии людей с транспарантами, на которых написаны лозунги в поддержку протестных акций в стране.

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