Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Представительство Эквадора при Организации американских государств (ОАГ) выразило озабоченность из-за уличных беспорядков в Боливии, возникших после оглашения предварительных результатов выбора президента страны. Об этом представительство сообщило на своей официальной странице в Twitter.

«Эквадор выражает свою обеспокоенность событиями, которые произошли при закрытии избирательных участков и во ходе процесса подсчета голосов, который еще продолжается», — говорится в заявлении.

Эквадор также призвал власти Боливии обеспечить порядок в стране, при этом избегая насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент Боливии Эво Моралес осудил насилие в ходе уличных беспорядков в стране. Он также назвал протестные акций, проходящие в ряде регионов Боливии, попыткой государственного переворота, организованного оппозицией.

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