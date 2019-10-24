Минембве, , 08:58 — REGNUM В связи с продолжающимися вооруженными столкновениями на этнической почве в районе города Минембве и других районах рек Рузизи и Физи, Миссия Организации Объединенных Наций по сабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) предложила начать операцию по разоружению боевиков, ведущих этнические противостояния.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данное заявление было сделано на фоне продолжающей ухудшаться ситуации в стране, в которой сотни тысяч местных вынуждены покидать свои дома вследствие столкновений между группировками «Май-май» (прим. Милиция «Май-май» — проправительственные конголезские отряды самообороны, созданные изначально для борьбы с руандийскими повстанцами) и другими боевиками вооруженных формирований в районе города Минембве.

МООНСДРК и вооруженные силы ДРК укрепили свои опорные пункты в Минембве, особенно в горных местностях, однако убийства продолжают происходить.

В различных районах города боевики продолжают поджигать дома, угонять скот, в связи с чем местные жители покидают свои дома.