Габороне, , 09:44 — REGNUM 23 октября население Ботсваны голосовало на всеобщих выборах, которые, как утверждается, станут серьезным испытанием для правящей Демократической партии Ботсваны, удерживающейся у власти уже на протяжении многих лет.

Демократическая партия Ботсваны имеет серьезного конкурента в лице оппозиционной партии «Зонт демократических перемен», имеющей все шансы победить на выборах.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, лидер данной оппозиционной партии Дума Боко составит конкуренцию нынешнему президенту страны Мокгвитси Масиси.

Боко поддерживает предыдущий президент Ботсваны Ян Хама, что способствовало укреплению позиций оппозиционера на выборах.