Бужумбура, , 08:54 — REGNUM Полиция Бурунди объявила, что ее подразделения ликвидировали 14 боевиков, арестовали десятки других и конфисковали военное снаряжение в результате вооруженных столкновений, произошедших в округе Мусигати в провинции Бубанза, находящемся на западе Бурунди в 15 км от границы с ДРК.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, столкновения между силами безопасности и группировкой боевиков произошли утром 22 октября, однако о них было сообщено вооруженными силами Бурунди лишь позднее, что породило слухи в социальных сетях.

Боевики были замечены в округах Мпанда, Гиханга и Митакатака в провинции Бубанза. Повстанческая группировка «Ред-Табара» на своей странице в Твиттере призналась, что ее боевикам пришлось противостоять бурундийским силам безопасности. Группировка заявила, что продолжит вторгаться на территорию Бурунди с целью восстановить верховенство закона в восточноафриканской стране.