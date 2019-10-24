Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:27 — REGNUM Вице-президент Танзании Самиа Сулуху Хассан потребовала от Афро-азиатской консультативно-правовой организации (ААКПО) занять твердую позицию и защитить интересы развивающихся стран посредством внедрения передовых практик и обращения к нормам международного права в отношении стран, провоцирующих конфликты в регионах в своих интересах.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, об этом вице-президент Танзании заявила в Дар-эс-Саламе на открытии 58-й конференции Афро-азиатской консультативно-правовой организации, в которой приняли участие более 150 представителей из различных стран.

«Сегодня мы наблюдаем в различных развивающихся странах гражданские войны, спровоцированные эгоцентричными государствами с целью получения ресурсов этих конфликтующих стран», — отметила Самиа.

Вице-президент также обратилась к организации с просьбой внести свой вклад и призвать международное сообщество снять санкции с Зимбабве.