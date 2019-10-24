Додома, , 09:48 — REGNUM Постоянный представитель Танзании при Организации Объединенной Нации (ООН) Модест Меро призвал сделать суахили седьмым официальным языком организации.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, об этом он заявил 21 октября во время заседания четвертого комитета ООН.

«Суахили уже является официальным языком Африканского Союза (АС), Восточноафриканского сообщества (ВАС), Восточноафриканской законодательной ассамблеи и недавно был объявлен официальным языком Сообщества развития Юга Африки (САДК)», — сообщил представитель Танзании.

На заседании, проходившем в США, Меро отметил, что данный язык используется средствами массовой информации по всему миру. По его словам, суахили необходимо включить в список языков, используемых ООН, для укрепления участия суахилиговорящих стран в организации.

В случае принятия решения об установлении суахили в качестве языка организации, суахили станет седьмым официальным языком ООН наряду с французским, английским, испанским, китайским, русским и арабским.