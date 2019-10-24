Ханой, , 08:49 — REGNUM С 21 по 23 октября делегация центрального комитета коммунистической партии Вьетнам (ЦК КПВ) пребывала с рабочим визитом в Индии. Вьетнамскую делегацию возглавлял председатель партийного комитета провинции Фуиен Хуинь Тан Вьет.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», ключевой целью визита было продвижение дружественных отношений между коммунистическими партиями обеих стран.

В рамках визита вьетнамская делегация провела ряд двусторонних встреч с представителями коммунистической партии Индии. В ходе переговоров вьетнамская сторона призывала членов компартии Индии более активно поддерживать позицию Вьетнама в спорах в Южно-Китайском море.