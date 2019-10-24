Вашингтон, , 08:50 — REGNUM 23 октября конгресс США ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, государственный секретарь США Майк Помпео на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что ратификация протокола свидетельствует о заинтересованности США в обеспечении трансатлантической безопасности.

В настоящий момент лишь 4 страны-участницы НАТО не ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в Альянс.

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