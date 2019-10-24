Анкара, , 09:21 — REGNUM Уполномоченная Министерства обороны Турецкой Республики по связям с прессой и общественностью подполковник Надиде Шебнем Актоп провела пресс-конференцию, посвященную соглашению, достигнутому на переговорах в Сочи между президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она заявила: «С 23 октября мы начинаем совместные с Россией работы».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, подполковник Надиде Шебнем Актоп отметила: «Турция со всей решимостью продолжит свою борьбу с терроризмом и не допустит создания на своих южных рубежах террористического коридора. Операция «Источник мира», в ходе которой регион был освобождён от террористов, внесла большой вклад в освобождение от гнета и давления местного населения».

Представитель Минобороны Турции добавила: «Продолжаются работы по возвращению в нормальное жизненное русло взятого под контроль региона, они координируются с другими публичными структурами. Это позволит подготовить почву для обеспечения безопасного и добровольного возвращения на родину наших сирийских братьев».