Исламабад, , 08:56 — REGNUM Пакистанские военные бросили вызов правительству Индии, предложив на один день допустить иностранных журналистов и дипломатов на территорию бывшего штата Джамму и Кашмир.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, начальник межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур в интервью представителям СМИ заявил, что «бросает Индии вызов». По словам генерал-майора Гафура, Индия должна на один день допустить на территорию бывшего штата Джамму и Кашмир и к Линии контроля иностранных журналистов и дипломатов, подобно тому как это сделал Исламабад.

Ранее МИД Пакистана организовал визит иностранных дипломатов, включая посла КНР, к Линии контроля, чтобы опровергнуть заявления Индии о якобы уничтоженных позициях террористов на контролируемой Пакистаном территории.