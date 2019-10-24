Исламабад, , 08:43 — REGNUM Сотрудники больницы Лахора (пакистанская провинция Панджаб) Lahore services hospital сообщили, что состояние бывшего премьер-министра Наваза Шарифа резко ухудшилось.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Наваз Шариф, отбывающий тюремный срок в лахорской тюрьме Kot Lakhpat, был спешно переведен в Lahore services hospital, после того как его состояние резко ухудшилось. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что экс-премьер Шариф может выбрать любую больницу страны для прохождения лечения. Дочь Наваза Шарифа, вице-президент оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Марьям Шариф была выпущена из-под ареста на несколько часов, чтобы она могла навестить отца.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что экс-премьер Наваз Шариф может получить право пройти лечение за границей, несмотря на то, что отбывает тюремный срок. В «Пакистанской мусульманской лиге (Наваз)» эту информацию опровергли.