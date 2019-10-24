Исламабад, , 09:02 — REGNUM 23 октября МИД Пакистана заявил, что Исламабад примет участие в четырехсторонних переговорах по мирному урегулированию в Афганистане, которые пройдут в Москве.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что его ведомство направит в Москву специальную делегацию для участия в четырехсторонних переговорах с участием России, КНР и США. «Пакистан неизменно прилагает усилия для примирения в Афганистане», — подчеркнул дипломат. Впервые в таком формате проблема мирного урегулирования в Афганистане обсуждалась в июле этого года в Китае.

Напомним, что ранее Исламабад посетила делегация движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Новый виток дипломатических усилий Пакистана на этом направлении связан с недавним отказом Вашингтона от переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того как американский военный стал жертвой теракта в Кабуле.