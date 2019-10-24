Анкара, , 08:44 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Абдулгамит Гюль на Международном симпозиуме по вопросам радикализма и экстремизма в Анкаре заявил: «Сегодня Рабочая партия Курдистана полностью вычищена из городов. В сельской местности у нее осталось менее 600 человек».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Абдулгамит Гюль отметил: «Благодаря инвестициям в восточные и юго-восточные регионы количество человек, вступивших в этом году в террористическую группировку, находится на рекордно низком уровне. Когда-то эти цифры были пятизначными, но в 2018 году вступило 136 человек, а в 2019 году — 101. Количество членов группировки снизилось ещё больше».

Министр добавил: «Это является для них большой проблемой. Один из их главарей говорит, что, мол, мы можем получить информацию об их вербовке на юге, то есть из Сирии, но не можем получить цифры о вступлении с севера, территории Турции».