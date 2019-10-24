Рига, , 00:06 — REGNUM Латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич считает ошибкой замораживание переговоров о вступление в ЕС Албании и Северной Македонии ошибкой — пишет портал LSM.

То что Европейский Союз решил на время отложить переговоры о расширении с Албанией и Северной Македонией приведёт к тому, что у нас не будет возможности влиять на происходящие там процессы. ЕС отказывается от своей ведущей роли на Балканах и открывает двери другим геополитическим игрокам: России, Китаю, Турции и другим. Мы не можем требовать от этих государств двигаться по пути реформ, если не выполняем обязательства со своей стороны, сказал Эдгар Ринкевич

Получается, что Албания и Северная Македония остаются в «серой» зоне ЕС, и это спровоцирует всевозможные интересные внутриполитические процессы в Боснии и Герцоговине, а также скажется на отношениях Сербии и Косово. Усилит проблемы связанные с миграцией, преступностью, терроризмом. ЕС, в долговременной перспективе, создаёт серьёзные проблемы стратегического характера сам себе.

Как известно, на прошлой неделе, лидеры ЕС не смогли договориться о продолжении переговоров с Северной Македонией и Албанией. Против решительно выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Премьер — министры Дании и Голландии были готовы продолжить диалог только с Северной Македонией. В результате решение отложено до декабря месяца.