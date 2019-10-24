Подгорица, , 00:01 — REGNUM Черногория намерена отправить двух военнослужащих в Ирак для участия в миссии НАТО. Соответствующее решение утвердил национальный совет по обороне и безопасности во главе с президентом страны Мило Джукановичем.

Как уточняется, проект соответсвующего постановления теперь должен утвердить парламент страны. В документе отмечается, что на сегодняшний день уже около четверти черногорских военнослужащих имеют опыт участия в различных зарубежных миссиях.

О намерении присоединиться к миссии НАТО в Ираке власти Черногории объявили ещё весной текущего года. Сообщалось, что черногорские военнослужащие будут задействованы в обучении местных силовиков.

Напомним, летом 2017 года Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Страна уже принимала участие в ряде международных миссий под руководством альянса, в том числе в Афганистане, а осенью 2018 года стала второй после Хорватии бывшей югославской республикой, отправившей своих военнослужащих в Косово для участия в международных силах под руководством НАТО KFOR.