Анкара, , 08:48 — REGNUM В четырех провинциях Турции, и главным образом в Измире, была проведена операция в рамках расследования дела о попытке государственного переворота, осуществлённой 15 июля 2016 года движением Фетхуллаха Гюлена. Одной из 16 задержанных лиц оказалась Захра Бозкурт, которая в ходе допроса призналась, что ее отцом является один из высших функционеров движения Мустафа Озджан.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мустафа Озджан разыскивается в связи с предъявленными обвинениями «Попытка низвержения основ конституционного строя» и «Членство в вооружённой террористической организации».

По имеющимся данным, Мустафа Озджан был одним из лиц, принимавших в составе движения решения критического значения в ходе таких событий, как дело «Эргенекон» и антикоррупционная операция 17−25 декабря 2014 года. Он был членом совета высшего уровня, органа, первоначально включавшего 6, а потом 12 «тайных имамов».