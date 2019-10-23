Кишинёв, , 23:56 — REGNUM Министерство юстиции Молдавии проводит конкурс на занятие должности генпрокурора. Как передает ИА REGNUM, из 20 кандидатов, подавших документы на участие в конкурсе, минюст уже отобрал 16 кандидатов, которые подходят по предъявляемым требованиям.

Согласно решению отборочной комиссии, конкурс пройдет в два этапа: психологическое тестирование и собеседование. В состав комиссии входят в том числе иностранные эксперты и представители гражданского общества Молдавии.

Среди конкурсантов фавориты — гражданский активист и адвокат Штефан Глигор, глава Центра юридических ресурсов Молдавии Владислав Грибинча, бывший заместитель генпрокурора Александр Стояногло.

Реформа юстиции и назначение независимого прокурора объявлены приоритетами правительства Молдавии.