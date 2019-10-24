Анкара, , 08:42 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на 18-ом саммите Движения неприсоединения в Баку заявил: «Для поддержки палестинского народа международное сообщество должно выступить против попыток Израиля ослабить решение конфликта путем создания двух государств».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Израиль продолжает оккупантскую и экспансионистскую политику, а последние заявления Биньямина Нетаньяху в ходе предвыборной кампании снова свидетельствуют о том, что Израиль превращается в расистское государство апартеида».

Министр добавил: «За противозаконные решения о строительстве поселений, нарушение прав палестинцев, попытки стереть правовой и исторический статус Иерусалима мы должны оказать на Израиль давление, дабы избежать нанесения им ещё большего вреда».