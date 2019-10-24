Анкара, , 09:35 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после возвращения из Сочи, где он проводил переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, заявил: «В ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть англичане, немцы, французы, голландцы, так или иначе, но и турки тоже. Мы разве говорим о нем в националистическом ключе? Ни в коем случае, нельзя представлять это борьбой против этносов».

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Если мы это допустим, то уже завтра нам придется платить по счетам. Нужно быть внимательными. Конечно, на письме слово «курды» нами вообще не употребляется в этом контексте. Только «террористы».

Турецкий лидер добавил: «Новая ситуация вокруг Телль-Абьяда и Расулайна не означает, что мы там надолго. Такого нет. Эти земли принадлежат Сирии. Мы не оккупанты».