Приштина, , 09:36 — REGNUM 23 октября исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай приветствовал резолюцию Конгресса США, призывающую Сербию привлечь к ответственности виновных в расстреле братьев Бютючи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай заявил, что резолюция конгресса США должна заставить Сербию осознать тот факт, что принятие вины и привлечение к ответственности виновных в геноциде и убийстве албанцев — единственный путь к миру и стабильности в регионе.

Напомним, в резолюции парламента США подчеркивается, что раскрытие убийства братьев Бютючи станет «важным фактором для дальнейшего улучшения отношений между США и Сербией».

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