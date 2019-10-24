Анкара, , 09:11 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на вопрос журналиста о том, как от Отрядов народной обороны будет зачищен сирийский Айн-эль-Араб, ответил: «На самом деле, Россия все время делала нам некоторые предложения по вопросу входа в Айн-эль-Араб. Однако противоположной позиции придерживались США».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Такой подход сохраняется ещё со времён президентства Барака Обамы. Знаете, что Обама самолётами доставил в Кобани вооружения, боеприпасы, и так далее, и оттуда начался отток населения в нашу страну. Если сегодня в нашей стране находится 350 тыс. жителей Кобани, то первая тому причина — Обама».

Турецкий лидер добавил: «У нас там нет проблем с курдами. Наша заноза там — террористы, но это преподносят так, якобы «курды»… Мы слышим подобное от американцев и, к сожалению, и от русских».