Брюссель, , 23:23 — REGNUM Европарламент готовится проголосовать за принятие резолюции с осуждением военной операции Турции на северо-востоке Сирии, сообщается в тексте проекта документа, внесённого 23 октября в базу Европарламента.

Турецкая артиллерия Msb.gov.tr

Проект документа был выработан на сессии парламента в Страсбурге и будет вынесен на голосование 24 октября.

Резолюция предусматривает предложение ввести визовые ограничения для должностных лиц Турции, а также заморозить льготы для поставок турецкой сельхозпродукции. А «в крайнем случае, приостановить действие Таможенного союза ЕС — Турция».

В тексте содержатся обвинения в нарушении прав человека, а сама военная операция охарактеризована как интервенция.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Операция была направлена против Рабочей партии Курдистана и отрядов сирийских курдов.

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