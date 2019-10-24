Исламабад, , 08:40 — REGNUM 23 октября помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что Вашингтон по-прежнему рассматривает Кашмир как «спорную территорию» и де-факто признает администрацию каждой страны над частями региона.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в ходе заседания специальной панели в Конгрессе США по ситуации в Кашмире Элис Уэллс прояснила позицию Государственного департамента по поводу действий Индии в бывшем штате Джамму и Кашмир. По словам американского дипломата, изменение статуса индийского штата не означает, что теперь Линия контроля в Кашмире будет считаться международной границей между Индией и Пакистаном. Кроме того, Элис Уэлсс рассказала конгрессменам о ситуации в Джамму и Кашмире, назвав ее «напряженной».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.