23 октября 2019 | Время чтения 10 мин

Современный мир потерял новизну. Не стоит понимать это буквально, как конец истории: скорее, изменения, произошедшие со времён революций начала ХХ века (и под их воздействием) до сих пор не получили должного осмысления. Но это не значит, что попытки не предпринимаются. Сборник американского социолога Иммануила Валлерстайна «После либерализма», написанный в начале 90-х годов, явно претендовал на решение именно этой задачи.

Дмитрий Буянов, , 23:43 — REGNUM



Иммануил Валлерстайн. После либерализма. М.: URSS, 2018

Иммануил Валлерстайн. После либерализма. М.: URSS, 2018

Развитие разочаровывает. В мире, сотканном из противоречий и противоречивых интересов, оно никогда не идёт «как надо». Потому немудрено, что развитие всегда вызывало бурю гнева и пессимизма. Иногда оно воспринимается как отпадение от предвечного идеала и «природы»; иногда оно обесценивается, когда критикуется его недостаточность и однобокость или указывается на его издержки и побочные эффекты. Каждый раз эти сетования отражают позицию определённой группы, не получившей всего того, что ей хотелось. Порою такое хаотичное и разочаровывающее движение повергает мир в апатию — и только насущная потребность в переменах, в улучшении жизни заставляет человека идти вперёд.

Пожалуй, важнейшим достижением классической марксистской философии было то, что она научилась работать с данной проблемой (хотя мало кому хватило терпения для применения метода Маркса на практике). Она соединила исторический оптимизм утопизма и прагматичное ограничение этого оптимизма исследованием существующих условий. Иными словами, марксизм был методом поиска и развития новизны в настоящем, со всеми присущими ей противоречиями.

Современный мир потерял новизну. Не стоит понимать это буквально, как конец истории: скорее, изменения, произошедшие со времён революций начала ХХ века (и под их воздействием) до сих пор не получили должного осмысления. Прогнозы, данные тогда коммунистами, рухнули вместе с СССР (хотя Китай заявляет о продолжении той же линии), а сопоставимой замены пока что не найдено. Это не значит, что попытки не предпринимаются. Сборник американского социолога Иммануила Валлерстайна «После либерализма», написанный в начале 90-х годов, явно претендовал на решение именно этой задачи.

Автор обладал хорошим чутьём; он умело схватывал общие тренды, и потому читать его интересно. Валлерстайн остроумно критикует возможность неограниченного и всеобщего развития при капитализме. К сожалению, его исследования грешат бросающейся в глаза нечистоплотностью, грубыми обобщениями. Подобно тому, как теория тоталитаризма отождествляла коммунизм и фашизм на основании очень условных, абстрагированных от многих особенностей сходств, так Валлерстайн приходит к уравниванию Владимира Ленина и президента США Вудро Вильсона, сталинизма и либерализма. Показательно неоднократное обращение автора к многозначности слов, из которой он выводит отсутствие в этих словах конкретного содержания.

Президента США Вудро Вильсон

Большая часть книги, посвящённая истории «трёх главных идеологий» (консерватизма, либерализма и социализма) переполнена анахронизмами, приравниванием фактического итога к первоначальной цели (раз СССР стал авторитарным — значит, весь марксизм к этому и стремился), безразличием к развитию той или иной идеи в зависимости от времени и обстоятельств, игнорированием внутренних противоречий описываемых процессов. В книге человека, претендовавшего на создание нового метода, миросистемного анализа, — это даже не смешно.

В целом, у Валлерстайна получается, что и СССР, и США были реформистскими капиталистическими государствами, одинаково верящими в то, что технический прогресс принесёт всеобщее благосостояние и примирение. Более того, они даже прямо договорились о том, что Советский Союз станет младшим партнёром Соединённых Штатов, задача которого — поддерживать порядок на половине мира, на которую США не хватило бы ресурсов.

Характерно, что Горбачёв для Валлерстайна оказывается фигурой чуть ли не героической, пытавшейся освободить СССР от ненужных, не оправдавших себя обременений, вроде союзных республик. С другой стороны, крах Советского Союза трактуется автором как провал политики и экономики США, в рамках которых существовал СССР. Окончание «Холодной войны», таким образом, было не чьей-то победой, а обрушением взаимовыгодной игры, театральной системы, контролировавшей мир в интересах Соединённых Штатов.

Михаил Горбачёв Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ни странно, эта картина — отнюдь не нова. Она является более-менее связным изложением взглядов, которых придерживались немногочисленные леваки во времена студенческих волнений 1968 года. В несколько ироничной форме они показаны у Жана-Люка Годара в «Китаянке». Собственно, Валлерстайн постоянно подчёркивает значение 1968 года и оплакивает безвременную кончину маоистских кружков, так и не ставших заметным политическим движением, но чудесным путём оказавших большее воздействие на историю идеологий (читай: на точку зрения автора), чем большевизм.

Можно возразить: «Но в целом-то он прав!» Вульгарная версия Валлерстайна что-то высвечивает. Действительно, многое говорит за то, что Сталин рассчитывал на мирное сосуществование с рузвельтовскими США в рамках двуполярного мира. Двусмысленная политика СССР в отношении социалистических революций и компартий в других странах, конечно, настроила радикалов по всему миру резко антисоветски. Необходимость обосновывать Марксом совсем не коммунистически организованную власть в Советском Союзе исказила марксизм. Наконец, перерождение советских элит стало трагедией и для мирового левого движения, и для народов бывшего СССР. Стоит ли вообще «воскрешать» всю эту коммунистическую традицию, окончившуюся так бесславно? Не проще ли, как Валлерстайн, просто начать всё с чистого листа?

Проблема этого подхода становится ясной, когда автор (во второй половине сборника) отбрасывает свой публицистический запал и внезапно проговаривается, что Маркс и Ленин не сводятся к описанной им идеологии «социализма». Более того: в ту эпоху «трансформация» коммунистического движения, по мнению самого Валлерстайна, была неизбежной! Стоит отметить описание социальной базы «старых левых», причины выбора которой, правда, особо не раскрывается:

Иммануил Валлерстайн «Социальной базой этих движений… была узкая группа трудящегося населения, наименее обеспеченный сегмент «модернистского» сектора мироэкономики… Он включал в себя квалифицированные и полуквалифицированные городские трудящиеся классы, различные отряды интеллигенции, а также наиболее образованные и квалифицированные группы в тех сельских зонах, где наиболее заметным было функционирование капиталистической мироэкономики…"Старые левые» были мировым движением, опирающимся на меньшинство, сильное меньшинство, угнетенное меньшинство, но тем не менее численное меньшинство мирового населения. И эта демографическая реальность ограничивала возможности его реального политического выбора. В таких условиях оно сделало лишь то, что могло сделать. Оно выбрало роль шпоры, которой подгоняли выполнение либеральной программы рационального реформизма, и в этой роли весьма преуспело.»

На улицах Петрограда. 1917

В итоге автор формулирует задачи, стоящие перед современным левым движением — и они оказываются пугающе схожи с теми задачами, что когда-то ставил перед большевиками Ленин! Власть низовой самоорганизации, отмирание государства… С единственной поправкой — на то, что единую партию, следующую демократическому централизму, Валлерстайн предлагает заменить на сеть из самых разных организаций в защиту прав меньшинств (от малых народов — до ЛГБТ). Касательно того, как должно всё это пёстрое разнообразие сорганизовываться, если не вокруг единства классовой борьбы — автор только констатирует отсутствие какой-либо организации.

Валлерстайн благодаря историческим манипуляциям избегает главного вопроса: если Ленин всё-таки не следовал доктрине Вильсона, а требовал власти Советов, то каким образом эта позиция перешла в сталинизм? Если марксисты предполагали отмирание государства, почему же они стали так или иначе его укреплять? Иными словами, почему начавший «начисто» Валлерстайн не придёт по тому же пути к тем же результатам, что и революционеры начала ХХ века?

Особо иронично, что даже идея организаций меньшинств — не нова. Закроем глаза на дискуссии по поводу участия разных классов, национальностей и т.д. в революции, начавшиеся ещё при Марксе. В Южной Америке организацией меньшинств занимался Паулу Фрейре, в США — Сол Алинский. Более того, похоже, что последнему буквально обязаны своим существованием многие движения, на которые возлагал надежды Валлерстайн. В ХХ веке этот путь не показал ничего принципиально нового, в частности, в плане взаимоотношений с государством.

Читайте также: Современная американская революция: как меньшинства захватили власть?

Если прибавить сюда неверный прогноз по поводу борьбы единой Европы и Японии за лидерство, а также вторичной роли Китая, — что вообще остаётся от теорий автора?

Валлерстайн схватывает заострившиеся противоречия глобального капитализма: с одной стороны, прогресс технологий и экономики, сближение мира посредством транспорта и коммуникаций, концентрация капитала вокруг государств; с другой — урезание социальных и политических прав, резкий рост неравенства, давление государства на граждан в пользу крупного капитала. Автор считает, что, поскольку либерально-социальная политика в ХХ веке была связана с укреплением власти проводивших её государств, то теперь, после её «провала», люди должны восстать против государства как такового и перейти к прямой демократии. Например, организуя социальную взаимопомощь в своей расовой, половой и т.д. группе.

Иммануил Валлерстайн «Полное нежелание заниматься трудностями системы — вот что предполагает такой разрыв с прошлой практикой… Самопомощь народных сил должна рассматриваться как нечто совершенно отличное от переговоров о реформах существующих структур… Вместо этого антисистемные движения должны сосредоточиться на расширении влияния реальных социальных групп на различных уровнях и в разных видах общественной жизни и их блокировании (и постоянной перегруппировки) на более высоком уровне, но не в унифицированной форме. Фундаментальной ошибкой антисистемных сил в предыдущую эру было убеждение, что чем более унифицирована структура, тем она эффективнее.»

Маритн Лютер Кинг. 1964

Эти заявления интересны, но нуждаются в доказательствах. Например, предположение, что развитие, обещанное либерализмом ХХ века, не принесло странам ожидаемых дивидендов — напрямую опровергается Китаем, сегодня вполне догнавшим передовые страны Запада и претендующим на мировое лидерство. Развитие там до сих пор оправдывает очень многое, — хотя то ли это «развитие», что и в либерально-капиталистической теории, — вопрос отдельный.

Отмена «социалки» при усилении полицейщины порождает разочарование — но относится ли оно к конкретным фигурам во власти или к самому институту государства? Нет ли сейчас, наоборот, массового ожидания авторитарного развития? Созрели ли где-нибудь объективные условия для прямой демократии? Если, как говорит Валлерстайн, классовая борьба всё ещё важна — о каких классах идёт речь и как с ними соотносятся меньшинства?

«Всякий, кто желает опровергнуть Маркса, обязан поставить себя на тот же уровень анализа», — справедливо заявляет автор. Однако сам он с этой задачей явно не справляется. По крайней мере некоторые большевики сознавали всю противоречивость и ограниченность Октября 1917 года, но пошли на революцию, поскольку она была наиболее прогрессивным актом в тех условиях и на тот момент. Валлерстайн же не видит никаких ограничений: он наивно обвиняет коммунистов в том, что они не смогли сломить капитализм в целом. Вероятно, просто потому, что не хотели?..

Автор пытается преуменьшить значение революции и для России, избежавшей участи страны третьего мира, и для других стран, чья политика отныне определялась «красной угрозой». Всё, что не ломает капитализм одним прыжком — не считается Валлерстайном прогрессивным. Марксисткий метод он заменяет призывами к утопическому мышлению, надеждами на хаос, обрушение системы, точки бифуркации и т.д.

В результате, хоть сколько-то методичный поиск новизны эпохи, опоры для неё, путей её развития — заменяется простым предчувствием, принятием всех тенденций за истинные и непротиворечивые. Хочется думать, что намеченный Валерстайном «в общем» поворот влево не безоснователен; но метод автора не даёт установить с необходимой сегодня конкретностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Человечество против капитализма: попытка Валлерстайна