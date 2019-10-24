Анкара, , 09:15 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов относительно своих переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи, о вероятности вхождения боевиков Отрядов народной обороны в структуру сил Башара Асада заявил: «Что касается этого вопроса, мы даже сделали для господина Путина напоминание; это была изменённая версия того, о чем вы говорили. Мы спросили: «Если в случае необходимости они останутся в регионе, просто надев униформу сил Асада, что тогда?». Путин ответил: «Мы не позволим этому произойти». Мы будем следить».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, на вопрос о том, что означает выражение «Россия упрощает применение Аданского соглашения» в тексте русско-турецкого меморандума, Реджеп Тайип Эрдоган ответил: «Никаких изменений подписанного ранее Аданского соглашения нет. Режим Башара Асада время от времени выдвигал концепцию его изменения. То, о чем сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, на самом деле, направлено на его смягчение и упрощение».

Турецкий лидер добавил: «Первой в повестку Аданское соглашение включила российская сторона. С того момента и по сей день оно является важнейшей опорой наших инициатив в Сирии».