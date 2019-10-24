Анкара, , 09:33 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на вопрос журналиста о том, рассматривались ли на переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи варианты продолжения операции в Сирии там, откуда откажутся уйти Отряды народной обороны, ответил: «Если как Россия, так и США не исполнят свои обязательства, взятые на себя по заключённым с нами соглашениям, то в вопросе того, что мы в таком случае предпримем, изменений нет».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «В той части соглашений, которую мы заключили с США, мы со всей решимостью возобновим нашу операцию в том же формате. Что касается России, то господин Путин сказал твердо: «Мы наверняка уберем их оттуда». Сейчас, конечно, если этого не произойдет, согласно данному обещанию, начинается наша миссия».

Турецкий лидер добавил: «Ничего не изменилось. Посмотрим, как будет проходить этот процесс. Отряды народной обороны будут выведены из 30-километровой зоны безопасности на юг».