Нью-Йорк, США, , 22:31 — REGNUM Действия России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии поддержал генсек ООН, заявил 23 октября на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак.

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По его словам, в ООН внимательно следят за ситуацией у границы Сирии и Турции.

«Генеральный секретарь приветствует любые усилия по деэскалации ситуации и защите мирных жителей, осуществляемые в соответствии с уставом ООН и международным гуманитарным правом», — сказал Фархан Хак.

Напомним, с 12:00 23 октября российская военная полиция обеспечивает отвод курдских сил и их тяжёлого вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Сочи президенты России и Турции выработали меморандум по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии, который фактически остановил турецкую военную операцию «Источник мира», проводившуюся с 9 октября против РПК и отрядов сирийских курдов.

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