Брюссель, , 22:15 — REGNUM Дипломаты стран Евросоюза не смогли принять однозначное решение по отсрочке Brexit на совещании в Брюсселе, 23 октября передает агентство Reuters.

Правительство Великобритании запросило у Евросоюза отсрочки Brexit на три месяца. Представители ряда стран ЕС считают такое продление чрезмерным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 октября британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в случае принятия отсрочки выхода Великобритании из ЕС он назначит внеочередные выборы.

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