Исламабад, , 22:16 — REGNUM 23 октября правительство Пакистана согласилось на проведение оппозиционного «Марша свободы» на Исламабад, если демонстрация «будет проходить мирно».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, группа представителей правительства, сформированная для переговоров с оппозицией, рекомендовала разрешить «Марш свободы». В заявлении правительства, опубликованном по итогам консультаций, отмечается, что правительство разрешит проведение Марша, «если он будет проходить в рамках закона и Конституции». Также отмечается, что марш не должен мешать простым пакистанцам, как того требуют постановления Верховного суда.

Напомним, что лидер исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед предстоящим маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку.