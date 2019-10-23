Ашхабад, , 22:08 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Токио обсудил с премьер-министром Синдзо Абэ перспективы партнерских взаимоотношений Туркмении и Японии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран отметили роль туркмено-японского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству, а также совместных бизнес-форумов, которые способствуют стимулированию инвестиционной активности.

Президент Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости активизации торгово-экономических отношений между Туркменией и Японией. В качестве примера успешности такого партнерства он привел успешно реализованные при содействии японских компаний проекты по строительству нефтегазовых и газохимических комплексов в Туркмении.

«Результатом эффективного сотрудничества является и недавнее открытие в Ахалской области завода по производству бензина из природного газа, аналога которому нет в мире. Сейчас активно ведутся переговоры по строительству второй очереди этого уникального промышленного объекта», — подчеркнул туркменский лидер.

Подводя итог встречи, премьер-министр Синдзо Абэ поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за доверие, оказываемое японским компаниям, работающим на туркменском рынке и принимающим участие в реализации крупных проектов.