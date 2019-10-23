Москва, , 21:52 — REGNUM Если власти Украины признают полуостров Крым российским, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Российской Федерацией и Украиной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее власти Украины заявили, что они могут «принудительно» начать переговоры с Россией по установлению морской границы.

Руденко пояснил, что под «принудительными переговорами» Киев понимает согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298 Конвенции 1982 года. Чтобы применить данную процедуру должен отсутствовать нерешенный спорт по суверенитету или другим правам на территорию.

«Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами», — сказал Руденко.

Напомним, что Крым стал российским регионом после референдума о самоопределении, который провели жители полуострова из-за государственного переворота в Киеве.