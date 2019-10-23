Копенгаген, , 22:15 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на заседании Европейского комитета Фолькетинга заявила, что правительство готово поддержать очередной перенос «Брексита», который на настоящий момент запланирован на 31 октября 2019 года.

«Позиция Дании и ЕС должна предполагать согласие на перенос даты выхода Великобритании из Европейского союза, если в этом есть необходимость. Я неоднократно повторяла, что нашим первостепенным интересом в данном вопросе является недопущение «жесткого» сценария», — отметила глава датского правительства. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Метте Фредериксен, однако, не ответила на вопрос о том, как долго британцам еще будет удаваться переносить «Брексит». «Я не думаю, что мы должны назначить какую-то конкретную дату. Мы должны понять, на какой период требуется очередная отсрочка. В «жестком Брексите» не заинтересованы ни Дания, ни остальные государства ЕС, поэтому мы обязаны предпринимать все, чтобы избежать этого», — добавила премьер-министр.