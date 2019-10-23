Копенгаген, , 22:31 — REGNUM По инициативе датской партии «Венстре» правительство Дании внесет поправку в изначальный законопроект о лишении гражданства боевиков-бипатридов. Изменение предоставит право тем, у кого будет отнят датский паспорт, обратиться в суд даже после истечения установленного четырехнедельного срока в том случае, если они смогут обосновать отсрочку.

23 октября в зале Фолькетинга проходило первое чтение законопроекта. После того, как представители всех партий выступили со своими позициями, правительство заявило о своей готовности внести необходимые изменения в первоначальный вариант документа. Данный законопроект подвергался острой критике как со стороны многих проправительственных партий, так и со стороны юридических организаций. После первых дебатов в Фолькетинге власти продолжают настаивать на том, что решение о лишении гражданства должно оставаться за министром по делам иностранцев и интеграции. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Глава интеграционного ведомства Маттиас Тесфайе в ходе дебатов отметил, что правительство в рамках этого законопроекта намерено твердо соблюдать все международные конвенции.