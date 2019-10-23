Копенгаген, , 22:18 — REGNUM Председатель датского Фолькетинга Хенрик Дам Кристенсен предоставил радиальной партии «Жесткий курс» возможность провести общенациональное собрание в здании Кристиансборга в Копенгагене.

«Речь все же идет о законной партии, которая имеет право выставлять своих кандидатов на парламентские выборы. Если такая партия запрашивает разрешение на проведение своих мероприятий на территории Кристиансборга, разумеется, мы удовлетворяем этот запрос», — заявил Дам Кристенсен. Председатель Фолькетинга, однако, отметил, что данное мероприятие должно соответствовать определенным требованиям. Во-первых, оно не может проводиться на коммерческой основе. Во-вторых, партия должна заранее уведомить парламент о составе и количестве участников съезда. Об этом сообщает датское информационное бюро DR («Радио Дании»).

На прошлой неделе полиция острова Фюн отказала партии в праве провести запланированное собрание в Миддельфарте из-за соображений безопасности: лидеру «Жесткого курса» Расмусу Палудану угрожали.