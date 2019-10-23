Ашхабад, , 21:28 — REGNUM Европейский союз и Туркмения не способны построить Транскаспийский газопровод, который позволит начать прямые поставки туркменского газа в страны ЕС. Об этом на конференции OGT-2019 заявил представитель Европейской комиссии Эрлендас Григорович, передает «Orient».

По его словам, для реализации этого проекта Евросоюзу придется привлекать крупные компании.

«Европейские компании могут предложить консалтинг-услуги и мониторинг в сфере экологической безопасности строительства», — подытожил Григорович.

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