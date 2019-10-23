Москва, , 21:21 — REGNUM Назначение Валерия Фадеева новым председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека и обновление состава СПЧ будет способствовать расширению спектра правозащитной деятельности, в том числе — большему охвату региональной проблематики, считают опрошенные СМИ эксперты, общественники и политики, большинство которых считают изменения в СПЧ своевременными и оправданными.

Появившаяся ещё до публикации официального указа о кадровых изменениях в составе Совета версия о политических причинах изменений не нашла подтверждения. Как ранее заявлял ИА REGNUM член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, «абсолютно плановая ротация, плановые кадровые процессы наполняются не совсем верным содержанием за счёт того, что эту ситуацию пытаются политизировать и накалить».

Опровергла политическую подоплёку в решении президента и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В интервью ТАСС она заявила, что «произошла обычная ротация членов Совета, такая же, какая происходит в других структурах такого рода». Она также напомнила, что причиной ухода бывшего председателя СПЧ Михаила Федотова, который дольше всех — девять лет — возглавлял Совет, стало достижение им предельного возраста для этой категории служащих.

Действующий член СПЧ, профессор Высшей школы экономики Леонид Поляков назвал преувеличением и эмоциями заявление о том, что уход Федотова и некоторых других членов Совета поставит под удар само существование СПЧ. «Понимаю эмоциональный контекст, но не разделяю этого вывода. Мне представляется, что Совет как институт в составе президентских советов и более широко — в системе российских общественных организаций, взаимодействующих с органами власти — зарекомендовал себя как важный и эффективный», — сказал он журналистам.

Напомним, что согласно положению о Совете по развитию гражданского общества и правам человека, формирование его состава относится к исключительной компетенции президента, а его основной задачей является «оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества».

От Валерия Фадеева эксперты ожидают в том числе усиления работы, связанной с развитием гражданского общества. По мнению Леонида Полякова, это направление деятельности незаслуженно отошло на второй план. «Несмотря на некий кризис вокруг Совета, очень серьезная возможность вывести миссию Совета на новый уровень у нас есть», — сказал он.

Его коллега по СПЧ Александр Брод предположил, что Фадеев усилит «работу по темам, которым уделялось недостаточно внимания, — развитие науки, образование, здравоохранение, социальная защита граждан».

Директор Центра политического анализа Павел Данилин завил ИА REGNUM, что рассчитывает и на новую динамику в работе Совета. По его мнению, отставка Федотова в этом смысле своевременна — «она нужна для того, чтобы СПЧ наконец-то занялся серьёзным обеспечением защиты прав людей», причём в самом широком понимании. С ним согласился и член Общественной палаты Максим Григорьев. «Это был скорее совет правозащитников Садового кольца», — считает он. Григорьев выразил уверенность, что Фадеев будет способствовать усилению голоса регионов в СПЧ.

Ещё один член Общественной палаты Артём Кирьянов надеется, что Фадеев осуществит переход СПЧ «от общеполитических дискуссий, рождающихся в недрах телеграм-каналов, к конкретике защиты прав человека». По его словам, новый председатель СПЧ «всегда конкретно формулировал широкие запросы общественности, что подтверждается практикой форумов «Сообщество», доходящих практически до каждого дома».

Фадеев как никто достоин возглавить Совет, убеждён вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой, слова которого цитирует РАПСИ. Он охарактеризовал Фадеева как человека, «который всегда старался помочь самым разным людям, всегда делал это искренне и бескорыстно». А уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила уверенность, что он «продолжит и укрепит ту серьезную работу, которую ведет Совет все эти годы, основываясь на главном принципе правозащиты — во главе угла всегда стоит человек, его права и свободы».

На это, по мнению профессора ВШЭ Иосифа Дискина, как раз и можно рассчитывать с приходом Валерия Фадеева. «Теперь мы можем рассчитывать на то, что понятие «права человека» будет трактоваться не так, как это видится некоторым членам СПЧ — в узко либеральном дискурсе, — а так, как это видит большинство российских граждан, — заявил он в интервью газете «Взгляд». — Ведь их куда больше волнуют социально-экономические и гуманитарные права, а не либеральная трактовка политических прав. Поэтому назначение Фадеева — это еще и отклик на запрос общества».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева новым председателем своего Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В состав СПЧ также вошли журналист Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент АНО «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.