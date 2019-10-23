Лондон, , 21:19 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что объявит всеобщие выборы, если Брюссель согласится на отсрочку Brexit, 23 октября передает агентство Reuters.

Джонсон надеется, что Евросоюз примет отсрочку Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, и выборы можно будет провести в декабре 2019 года.

Правительство Великобритании запросило отсрочки выхода из ЕС из-за проблем с принятием соглашения по Brexit в британском парламенте. Официального решения Евросоюза по запросу Великобритании пока нет.

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