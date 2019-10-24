Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, призывающую Сербию заставить убийц трех братьев Бютючи, граждан США албанского происхождения, предстать перед лицом правосудия.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, резолюция была принята при деятельном участии главы комитета по внешним сношениям Конгресса США Элиота Энгеля, известного своими проалбанскими симпатиями и лично знакомого с семьей братьев Бютючи.

«Если Сербия хочет присоединиться к западу, она должна столкнуться с прошлым и принять ответственность», — заявил Энгель.

Улли, Агрон и Мехмет Бютючи присоединились к батальону «Атлантику» УЧК (перевод с албанского, Освободительная армия Косово), состоявшему из албанцев, эмигрировавших в США, но решивших поддержать Косово в борьбе против Сербии. В июне 1999 братья были при невыясненных обстоятельствах арестованы сербскими службами неподалеку от пограничного пункта в Мердаре на косово-сербской границе и приговорены к 15 годам лишения свободы за незаконное пересечение границ Югославии. Позже их тела были обнаружены в братском захоронении в деревне Петрово на востоке Сербии.

В Косово считают, что к гибели братьев причастен бывшей генерал сербской полиции Горан Радосавлевич, известный как Гури, командовавший полицейскими подразделениями на востоке Сербии.

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