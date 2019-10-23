Буэнос-Айрес, , 22:30 — REGNUM Кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес в интервью радиостанции FutuRock заявил, что для преодоления кризиса в Южной Америке необходимо перезапустить Союз южноамериканских наций (УНАСУР). Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Когда нам удалось создать УНАСУР, пришли все эти Макри и всё уничтожили. Мы должны его перезапустить», — обозначил Фернандес в разгар массовых протестов в Чили и неспокойной обстановки после выборов в Боливии.

Кандидат в президенты подчеркнул, что в Чили народ вышел на протесты потому, что эта страна больше остальных в Латинской Америке страдает от неравенства, и Аргентина, по опасениям Фернандеса, становится всё больше и больше похожа на своего соседа.

Выборы президента Аргентины состоятся 27 октября. Главные претенденты на пост главы государства — Альберто Фернандес от левоцентристского «Фронта для всех» и действующий президент Маурисио Макри от правоцентристской коалиции «Давайте меняться».