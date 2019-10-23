Цхинвал, , 21:07 — REGNUM Комитет госбезопасности Южной Осетии выразил свою обеспокоенность действиями грузинских спецслужб на госгранице. В связи с этим комитет 23 октября высказал предположение о возможной подготовке Тбилиси к масштабной провокации на границе.

В КГБ заявили, что грузинские спецслужбы «на протяжении последних двух месяцев целенаправленно распространяют дезинформацию, вводя в заблуждение не только свое население, но и политическое руководство Грузии». В частности, СГБ Грузии ограничивает свободу передвижения грузинским активистам, представителям СМИ в приграничные грузинские села Коби, Кода, Абано, Цагвли и Атоци Хашурского муниципалитета, тем самым лишая их возможности дать объективную оценку ситуации в районе инцидента.

Как отметили в комитете госбезопасности, в результате формируется выгодная грузинской стороне ложная картина о ситуации на югоосетино-грузинской государственной границы в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии.

«Между тем, имеющиеся в распоряжении Комитета материалы свидетельствуют об активной деятельности сотрудников подразделений силовых структур Грузии по подготовке к масштабной провокации на данном участке. Таким образом, грузинское руководство создает дополнительные угрозы безопасности, прежде всего, для местного югоосетинского населения, а также сотрудников полиции Грузии, находящихся в секторах прямого воздействия пограничных сил Южной Осетии»

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал объявил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. Вопрос не был решен и на встрече в рамках международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.