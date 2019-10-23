Нью-Дели, , 22:20 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Индию с официальным визитом 31 октября. Об этом 23 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Источники издания в правительстве Индии заявили, что визит продлится три дня и завершится 2 ноября. Планируется, что Ангела Меркель проведёт переговоры со своим индийским коллегой премьер-министром Нарендрой Моди. В ходе переговоров на уровне высокопоставленных делегаций основное внимание будет уделено проблемам укрепления двусторонних связей в сферах обороны и безопасности, возобновляемой энергетики, высоких технологий, развития городов, утилизации отходов.

Напомним, что последняя встреча Нарендры Моди и Ангелы Меркель состоялась в июне 2019 года на саммите G20, где лидеры двух стран обсудили перспективы развития сотрудничества в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности.