Кито, , 22:25 — REGNUM Конфедерация коренных народов Эквадора заявила о приостановке переговоров с правительством, налаженных по окончании массовых протестов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В ходе пресс-конференции председатель Конфедерации Хайме Варгас обозначил, что «нет условий для того, чтобы оставаться за столом переговоров». В качестве ещё одной причины прекращения диалога он назвал политическое преследование индейских лидеров со стороны властей.

«Мы вышли из переговоров потому, что не сформировалась атмосфера диалога. Мы не можем находиться за столом переговоров, когда нас преследуют», — приводит агентство слова Варгаса.