Москва, , 20:36 — REGNUM Российское военное ведомство опубликовало видео ночной заправки в воздухе стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, выполненной в ходе полёта в ЮАР.

Видео опубликовано 23 октября на сайте телеканала «Звезда».

Видеоролик демонстрирует процесс приближения и стыковки ракетоносца Ту-160 к «летающему танкеру» Ил-78.

Стоит пояснить, что дозаправка в воздухе осуществляется на скорости в несколько сот км/час.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 впервые прилетели в ЮАР, преодолев более 11 тыс. км над акваториями Каспийского и Аравийского морей и Индийского океана.

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