Стокгольм, , 22:27 — REGNUM Шведский дипломат Кент Хэрстедт заявил, что Стокгольм предложил КНДР и США продолжить двусторонние встречи. Последняя встреча, посвященная разоружению и снижению напряженности на Корейском полуострове, была проведена в шведском Лидингё в начале октября 2019 года.

КНДР (сс) stephan

Представители Белого дома неоднократно подчеркивали готовность продолжить диалог. Переговоры между двумя государствами проходят за закрытыми дверьми, поэтому неясно, насколько далеки позиции сторон друг от друга. Кент Хэрстедт недавно посетил КНР, а в настоящее время проводит переговоры по поводу встреч в Сеуле. «Мы ведем диалог с обеими сторонами», — отметил дипломат. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Встречи между делегациями КНДР и США в начале октября в шведском Лидингё стали первыми рабочими переговорами между двумя сторонами после визита президента Дональда Трампа на Корейский полуостров, где глава Белого дома встретился со своим коллегой из КНДР на 38-й параллели.