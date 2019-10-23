Копенгаген, , 22:32 — REGNUM Выход из датской партии «Либеральный Альянс» одного из её высокопоставленных членов Симона Эмиля Аммитцбёлля-Билля приведет к тому, что партия ежегодно будет терять 470 тысяч долларов. Дело в том, что каждый месяц фракция партии в Фолькетинге получает 104 тысячи долларов на общественные расходы, 39,4 тысяч из которых приходились именно на Аммитцбёлля-Билля.

22 октября политик заявил о своем решении покинуть ряды партии из-за конфликта между депутатами относительно отстаиваемых ценностей. «Я покидаю партию, поскольку я предпочел бы проводить более либеральный курс, который предполагал бы открытость миру, уважение права и смягчение миграционной политики. Однако я не встретил поддержки», — отметил бывший депутат партии. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

В настоящее время фракция партии в Фолькетинге состоит лишь из трех парламентариев: главы «Либерального Альянса» Алекса Ванопслага, Оле Бирк Ольсена и Хенрика Даля. Количество депутатов в Фолькетинге значительно влияет на получаемые партиями субсидии от государства. Бюджет «Либерального Альянса» и без того пострадал из-за того, что после выборов 2019 года партия потеряла девять мест в Фолькетинге.