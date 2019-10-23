Багдад, , 20:06 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что правительство «примет все необходимые международные меры» для обеспечения своевременного вывода из страны вошедших из Сирии сил США, 23 октября передает агентство Reuters.

Армия США в Ираке

Абдул-Махди сделал заявление после встречи с главой Пентагона Марком Эспером и консультации с министром обороны Ирака Наджахом Аш-Шаммари.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 октября министр обороны Ирака Аш-Шаммари заявил, что власти страны дают «транзитным» силам США четыре недели на выход из страны.

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