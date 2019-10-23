Киев, 23 октября 2019, 20:04 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил уверенность в том, что ни один из депутатов пропрезидентской фракции не брал взятку в $30 тыс за провал голосования за законопроект №2047-д, который призван убрать коррупционные схемы при оценке стоимости объектов недвижимости. Соответствующее заявление Арахамия сделал 23 октября в Киеве во время общения с прессой.
При этом депутат отметил важность наказания депутатов от «Слуги народа», если выяснится, что они брали взятку за провал голосования.
Он напомнил, что в стране «ещё нет закона о признании результатов полиграфа». «Точность результата тестирования полиграфа колеблется от 95 до 98%. 2−3% погрешности — это достаточно точный инструмент», — добавил Арахамия.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев отметил, что членам комитета на заседании не удалось поддержать законопроект №2047-д. По данным СМИ, Гетманцев пожаловался в Офис президента на работу депутатов в комитете и потребовал, чтобы они прошли полиграф на предмет подкупа. Президент Владимир Зеленский поддержал инициативу обязать депутатов от СН пройти полиграф.