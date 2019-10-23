Киев, , 20:04 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил уверенность в том, что ни один из депутатов пропрезидентской фракции не брал взятку в $30 тыс за провал голосования за законопроект №2047-д, который призван убрать коррупционные схемы при оценке стоимости объектов недвижимости. Соответствующее заявление Арахамия сделал 23 октября в Киеве во время общения с прессой.

«Я верю, что ни один из депутатов не брал деньги. Об этом свидетельствует готовность всех депутатов пройти полиграф по этому вопросу… Подозреваются люди, которые предлагают депутатам взятку. Эти люди должны сесть в тюрьму», — сказал Арахамия.

При этом депутат отметил важность наказания депутатов от «Слуги народа», если выяснится, что они брали взятку за провал голосования.

«Нам сейчас наказать двух своих депутатов намного важнее чем наказать депутатов из других фракций… Есть новые молодые парламентарии. Их всегда пытаются всунуть в какие-то шкурняки и схемы старые парламентарии, которые говорят: «Нужно так, ты не понимаешь, ты неопытный. Мы тебя научим». Сейчас надо дать мощный сигнал тем людям, которые это хотят сделать и надавать им по рукам», — подытожил Арахамия.

Он напомнил, что в стране «ещё нет закона о признании результатов полиграфа». «Точность результата тестирования полиграфа колеблется от 95 до 98%. 2−3% погрешности — это достаточно точный инструмент», — добавил Арахамия.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев отметил, что членам комитета на заседании не удалось поддержать законопроект №2047-д. По данным СМИ, Гетманцев пожаловался в Офис президента на работу депутатов в комитете и потребовал, чтобы они прошли полиграф на предмет подкупа. Президент Владимир Зеленский поддержал инициативу обязать депутатов от СН пройти полиграф.